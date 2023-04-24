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Президент Бразилії заявив, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України

Лула да Сілва під час перебування в Португалії сказав, що хоче бути на "стороні миру". 

Президент Бразилії заявив, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії заявив, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України. Під час брифінгу в ході візиту до Португалії Лула да Сілва сказав, що "ця війна не повинна була початися і Росія не повинна була вторгатися, але вона це зробила", повідомляють Euronews

"Справа в тому, що це сталося. Тож замість того, щоб обирати сторони, я хочу обрати третій шлях, побудову миру", – сказав бразильський президент, який уже робив сумнівні заяви щодо російського вторгнення. 

Бразилія не бере участь у застосуванні антиросійських санкцій і не допомагає Україні озброєнням. Українські біженці влаштували в Португалії протест на час візиту Сілви. Португалія стала першою країною ЄС, до якої Сілва полетів після переобрання. 

Під час візиту до Китаю бразильський президент звинуватив США у заохочуванні війни в Україні, а також заявив, що Київ "поділяє відповідальність" за напад Росії. У МЗС запросили президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зі свого боку звинуватив Лулу в “повторюванні російської та китайської пропаганди”.

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