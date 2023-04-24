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СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні

Магомед Даудов формує нові загони “кадирівців” для війни проти України.

СБУ повідомила про підозру голові парламенту Чечні
Магомед Даудов
Фото: Судовий репортер

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави. Встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань рф, які дислокуються на території північного Кавказу.

Саме за його безпосередньої участі було створено “78-й моторизований полк спеціального призначення “Північ-ахмат”, а також батальйони “Південь-Ахмат”, “Захід-Ахмат” та “Схід-Ахмат”. За даними слідства, “мобілізовані” проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки. Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також встановлено, що Даудов упродовж липня – листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів “кадирівців” і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони.

Крім того, зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Нагадаємо, українська спецслужба ідентифікувала приятеля очільника Чечні Рамзана Кадирова Бісаєва Анзора Саладієвича, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини.

 

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