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Росіяни протягом доби стріляли по прикордонню Чернігівської і Сумської областей, масових обстрілів зазнала Запорізька, – ОВА

Також ворожих атак зазнали Дніпропетровська, Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська, Миколаївська області. 

По Чернігівській області росіяни вчора стріляли двічі, один раз – сьогодні вранці. З САУ били по Новгород-Сіверському району, кидали боєприпаси з безпілотника. Жертв і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок. 

По Білопільській та Великописарівській громадах Сумскої області окупанти зранку стріляли з мінометів. Без наслідків. Учора ворог також двічі бив по двох прикордонних громадах. Зафіксовано 11 "прильотів" із мінометів. Поранених і загиблих нема.

У Запорізькій росіяни вчора атакували з різних видів озброєння Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля і ще 17 мирних міст та сіл. Окупанти здійснили 94 артилерійські обстріли, один ракетний удар, чотири авіаційні, три – ракетними системами залпового вогню і 10 – із застосуванням безпілотників. Є дані про нові руйнування житлових будинків, майна людей, складських приміщень агропідприємства. 

У Дніпропетровській області вночі ворог ударив з важкої артилерії по Нікополю. Поранених немає, наслідки атаки зʼясовують рятувальники. Учора по місту ворог завдав пʼяти атак зі скиданням боєприпасів безпілотниками. Поранено трьох цивільних. Вони отримали необхідну медичну допомогу, одного з них госпіталізували. Пошкоджень зазнав комунальний заклад, дві господарські споруди, авто та лінія електропередач. Також окупанти били по Марганецькій громаді. Поранених і загиблих немає. 

У Луганській області росіяни вчора стріляли в бік Новоселівського, Макіївки, Невського, Білогорівки, Діброви. За інформацією Генштабу ЗСУ, у Станиці Луганській між підрозділами ворога відбулася бійка, що переросла в стрялінину з загиблими. Окупанти продовжують зазнавати втрат і на полі бою. Медзаклади переповнені окупантами. 

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У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше. На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове. Вчора ворог також обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих та значних руйнувань.

У Донецькій вчора росіяни обстріляли населені пункти Слов’янськ, Бахмут, Карлівку, Новоукраїнку, Північне, Гостре, Красногорівку, Времівку, Веселий Гай, Ласточкине, Ганівку, Іванівське, Нетайлове, Галицинівку, Авдіївку, Краматорськ. Пошкоджено об’єктів 12 – приватних будинків, з них три – багатоквартирних, амбулаторію, приміщення сільської ради, господарчу споруду, школу. За добу на Донеччині: двоє мирних загинули, четверо поранених.

У Миколаївській вчора вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. За даними ОВА, поранених немає. 

У Херсонській області за добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. У Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. Серед мирних поранених немає. В обід російська артилерія била по селу Кізомис Білозерської громади. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу. Херсон ворог обстріляв три рази. Внаслідок обстрілів з мінометів Херсону загинув 80-річний чоловік. Через російську агресію дві цивільних людини загинуло, шестеро поранені. З деокупованої території області евакуйовано 71 особу.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, тероризуючи мирних жителів та руйнуючи житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. 

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