В Україні лишаються підтопленими 1,2 тис. дворогосподарств, – ДСНС

Станом на понеділок 24 квітня в Україні залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство і 208 будинків.
Про це повідомляє ДСНС України.
Згідно з повідомленням, на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.
Залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство:
- Чернігівська область – 488
- Кіровоградська – 323
- Черкаська – 124
- Дніпропетровська – 89
- Полтавська – 107
- Київська – 52
- Волинська – 18.
Також підтоплені 208 будинків: у Кіровоградській області – 87, у Дніпропетровській – 51, у Черкаській – 39, у Чернігівській – 29 та у Полтавській – два.
Окрім того, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 21 тис. 87 гектарів сільськогосподарських угідь. Порушене транспортне сполучення до 33 населених пунктів: у Чернігівській області до 32 та Київській – до одного.
Нагадаємо, на півночі країни знизився темп підняття води у річках.