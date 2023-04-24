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В Україні лишаються підтопленими 1,2 тис. дворогосподарств, – ДСНС

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

В Україні лишаються підтопленими 1,2 тис. дворогосподарств, – ДСНС
Фото: ДСНС

Станом на понеділок 24 квітня в Україні залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство і 208 будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

Згідно з повідомленням, на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство:

  • Чернігівська область – 488
  • Кіровоградська – 323
  • Черкаська – 124
  • Дніпропетровська – 89
  • Полтавська – 107
  • Київська – 52
  • Волинська – 18.

Також підтоплені 208 будинків: у Кіровоградській області – 87, у Дніпропетровській – 51, у Черкаській – 39, у Чернігівській – 29 та у Полтавській – два.

Окрім того, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 21 тис. 87 гектарів сільськогосподарських угідь. Порушене транспортне сполучення до 33 населених пунктів: у Чернігівській області до 32 та Київській – до одного.

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Нагадаємо, на півночі країни знизився темп підняття води у річках. 

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