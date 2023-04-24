В Україні лишаються підтопленими 1,2 тис. дворогосподарств, – ДСНС

Станом на понеділок 24 квітня в Україні залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство і 208 будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

Згідно з повідомленням, на даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство:

Чернігівська область – 488

Кіровоградська – 323

Черкаська – 124

Дніпропетровська – 89

Полтавська – 107

Київська – 52

Волинська – 18.

Також підтоплені 208 будинків: у Кіровоградській області – 87, у Дніпропетровській – 51, у Черкаській – 39, у Чернігівській – 29 та у Полтавській – два.

Окрім того, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплені 21 тис. 87 гектарів сільськогосподарських угідь. Порушене транспортне сполучення до 33 населених пунктів: у Чернігівській області до 32 та Київській – до одного.

Нагадаємо, на півночі країни знизився темп підняття води у річках.