Учора окупанти били по трьох прикордонних районах Харківщини

Люди не постраждали.

Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших”, – йдеться у повідомленні.

Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення.

Нагадаємо, 22 квітня після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300.