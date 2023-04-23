Головне за день. Неділя, 23 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 45 відбитих атак противника, ворожі обстріли, благодійний забіг у Львові. Яким запам’ятається 424-й день повномасштабної війни.

Одна система протиповітряної оборони Patriot вже заступила на бойове чергування в Україні, а інші системи ППО ще перебувають у дорозі, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Один з дивізіонів вже заступив кілька днів тому, працює… Інші... вже у дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що вже будуть певні результати й проти рашистських літаків зокрема”, − сказав він.

Ігнат нагадав, що Росія для атак на Україну використовує майже 40 власних, білоруських й кримських летовищ. 20 літаків з них перебувають у повітряному просторі у світлу пору доби.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України відбили на зазначених ділянках фронту понад 45 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 квітня – в нашій новині.

Сьогодні унаслідок обстрілу росіянами Херсона загинула людина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув 80-річний дідусь”, − написав він.

Окупанти відкрили вогонь з мінометів.

Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк показав, як відбуваються тактичні заняття десантно-штурмових підрозділів.

«Тактичні заняття десантно-штурмових підрозділів відбуваються в максимально реалістичних умовах. Командири контролюють кожен етап виконання поставлених завдань», - написав Павлюк у Телеграмі.

За його словами, «пересування пересіченою місцевістю, штурм «ворожих» позицій, стрімкість і злагодженість дій десантників підтвердили: кожен день навчань наближає перемогу над російськими окупантами».

Детальніше – в новині.

23 квітня у Львові відбувся благодійний забіг, мета якого – допомогти родинам захисників Маріуполя та нагадати суспільству про долю військовополонених.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Щонайменше 700 воїнів, які весною минулого року вийшли з Азовсталі, досі перебувають у полоні.

В акції взяли участь студенти Української академії лідерства, члени родин захисників Азовсталі та представники декількох асоціацій бігунів. Учасники були поділені на дві групи. Група новачків долала відстань в 5 кілометрів. Група досвідчених бігунів пробігла півмарафон 21 кілометр в напрямку Брюховичів. Забіг стартував від львівського оперного театру та проходив проспектом Чорновола.

Світлини – в нашій новині.

Майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата.

Такого статусу йому просять надати після заяв про те, що немає “жодної міжнародної угоди про матеріалізацію суверенного статусу” колишніх радянських республік. Лист підписали, зокрема, 11 голів комітетів зі закордонних справ європейських парламентів, два колишні прем’єр-міністри та віцепрезидент Європарламенту.

“Пишемо, щоб звернути вашу увагу на наш спільний заклик до уряду Франції вжити рішучих кроків у відповідь на агресивні коментарі посла Китаю у Франції Лу Шайє, які явно порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції”, − йдеться у листі, який оприлюднило видання Le Monde.

Парламентарі зазначають, що такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу і не повинні залишатися без відповіді.

Подробиці – в новині.

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