Перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк показав, як відбуваються тактичні заняття десантно-штурмових підрозділів.

Про це Павлюк написав у Телеграмі.

«Тактичні заняття десантно-штурмових підрозділів відбуваються в максимально реалістичних умовах. Командири контролюють кожен етап виконання поставлених завдань», - зазначив Павлюк.

За його словами, «пересування пересіченою місцевістю, штурм «ворожих» позицій, стрімкість і злагодженість дій десантників підтвердили: кожен день навчань наближає перемогу над російськими окупантами».

Фото: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк

Фото: Олександр Павлюк

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці полку Національної гвардії “Азов” відпрацювали десантування з бронетехніки, штурм окопів та будівель в ситуації ближнього бою.