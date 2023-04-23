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ЗСУ на півдні збили п'ять російських дронів

Росіяни атакували Херсонщину та Миколаївщину.

ЗСУ на півдні збили п'ять російських дронів
Фото: ПК "Південь"

Увечері 23 квітня та вранці 24 квітня Збройні сили збили чотири дрони-камікадзе та один розвідувальний безпілотник.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня росіяни атакували дронами Миколаївщину та Херсонщину. Воїни мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищили чотири дрони-камікадзе "Ланцет".

Також 23 квітня близько 11.50, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито російський розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”.

Фото: ПК "Південь"

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Нагадаємо, що за тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.

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