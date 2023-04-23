Також був затриманий переправник - місцевий житель.

Прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті впродовж доби затримали 11 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Двох чоловіків із Одещини разом із переправником зупинили прикордонники відділення "Велика Бийгань". Вони мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини. У прикордоння їх привіз 48-річний мешканець села Дийда, який пообіцяв організувати одеситам безперешкодний перетин кордону. Усіх трьох наразі затримали.

Фото: dpsu.gov.ua

Ще одного українця, який намагався незаконно потрапити в Угорщину, затримали прикордонники відділу "Лужанка". Затриманим виявився житель Закарпаття.

Одного киянина та трьох жителів Сумщини зупинили неподалік від українсько-румунського кордону прикордонні наряди відділення "Велятино".

Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу "Тячів". Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини.

Фото: dpsu.gov.ua

Ще один порушник прибув на Закарпаття з Івано-Франківщини. Чоловік також планував потрапити в Румунію. Його затримав прикордонний наряд відділу "Ділове".

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду.

Фото: dpsu.gov.ua

Про виявлення в діях одного із затриманих ознак злочину, передбаченого ст.332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Нагадаємо, провідник потяга "Запоріжжя – Перемишль" вивозив ухилянтів за кордон у вентиляційний шахті.