Росіяни атакували цієї ночі на Харківщині цивільні об'єкти, - Синєгубов

Усі удари, які цієї ночі російські окупанти завдали по двох районах Харкова — Київському та Новобаварському — стосувались виключно цивільних об’єктів.

Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Атакували окупанти напередодні у Харкові промислові підприємства та іншу інфраструктуру. Жодних військових цілей там не було, жодної військової інфраструктури там не було. Так само у селі Котляри постраждалих приватні будинки, наразі мова про 10 помешкань», — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, в суботу після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300.

У Харкові одна з російських ракет розірвалася над територією овочевої фабрики. В результаті пошкоджені теплиці, робочі цехи. Ще одна ракета влучила в землю.