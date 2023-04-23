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Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)

Зайнялася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. 

Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У суботу після 22:00 російські окупанти обстріляли Харків і Харківський район ракетами С-300. 

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов уточнив, що окупанти обстрілювали Харків і Харківський район. Ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. У Збройних Силах додали, що окупанти випустили приблизно сім ракет. 

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл зайнялася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. 

Оновлено 22:50. За словами очільника ОВА, одна з ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.

“Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 “прильотів” у місті та області”, – написав Синєгубов у Telegram

Оновлено 23:55. Ігор Терехов уточнив, що також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється.

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Нагадаємо, протягом доби противник завдав 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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