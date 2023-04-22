Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков обговорив із Воллесом зміцнення Збройних сил України

Серед іншого мова йшла про військові навчання ЗСУ.

Резніков обговорив із Воллесом зміцнення Збройних сил України
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив подальше зміцнення спроможностей Збройних сил України зі своїм британським колегою Беном Воллесом.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

“Завжди приємно бачити колегу і великого друга України Бена Воллеса на зустрічі Рамштайн. Ми обговорили подальше зміцнення спроможностей української армії, зокрема навчання наших військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Раніше міністр оборони України говорив про те, що зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies