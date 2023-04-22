Резніков обговорив із Воллесом зміцнення Збройних сил України

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив подальше зміцнення спроможностей Збройних сил України зі своїм британським колегою Беном Воллесом.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

“Завжди приємно бачити колегу і великого друга України Бена Воллеса на зустрічі Рамштайн. Ми обговорили подальше зміцнення спроможностей української армії, зокрема навчання наших військовослужбовців”, – йдеться у повідомленні.

It's always a pleasure to see my colleague and a great friend of Ukraine @BWallaceMP at #Ramstein Meeting. We discussed further strengthening capabilities of the #UAarmy including training of our service members.

🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/bhpq2rcdza — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

Раніше міністр оборони України говорив про те, що зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності.