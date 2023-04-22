ЄС має намір заборонити транзит низки товарів через РФ, – Bloomberg

Санкції ЄС також можуть бути спрямовані на танкери і судна

В одинадцятому пакеті санкцій, який зараз готують у Брюсселі, Європейський Союз має намір заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.

Про це пише Bloomberg.

Заборона на транзит поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька видів транспортних засобів, заявили джерела агентства. Bloomberg пише, що не всім їм буде заборонено проїзд через Росію на шляху до третіх країн.

"РФ вдалося обійти обмеження на кілька підсанкційних технологій. Торгові дані свідчать про те, що передові чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються до Росії через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан", – йдеться у матеріалі.

За іншими даними, в деяких країнах ЄС, що межують із Росією, включаючи Фінляндію та Естонію, спостерігається сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії і що ці товари часто проходять транзитом через Росію. У повідомленнях йдеться, що частина товарів залишається в Росії або реекспортується з третіх країн до Росії.

Польща, Естонія та Литва наполягали на тому, щоб ЄС запровадив заборону на транзит через Росію товарів та технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю, а також товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу РФ.

Також видання зазначає, що новий пакет запропонованих санкцій може стосуватись танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їх переміщення. Основна увага в пакеті, який розробляє виконавчий орган ЄС, полягатиме в тому, щоб закрити лазівки обмежень що уже існують, зокрема, компаніями з третіх країн.

Нагадаємо, Євросоюз готується до впровадження одинадцятого пакета санкцій проти Росії. Очікується, що у новому пакеті санкцій не буде обмежень на атомну енергетику.

Раніше повідомлялося, що деякі з основних партнерів України, зокрема США, розглядають можливість повної заборони більшої частини експорту до Росії, що може призвести до значного посилення економічного тиску на президента Володимира Путіна.