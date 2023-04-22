Росбанк і Центрвиборчком РФ: Зеленський ввів санкції проти 40 фізичних та майже 400 юросіб

Також санкції запроваджено проти громадян Швейцарії, Ірану та Малі.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з указом №235/2023, Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 22 квітня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти фізичних осіб - громадян Російської Федерації, громадян Швейцарії, Ірану та Республіки Малі". Всього до списку потрапили 40 осіб.

Також відповідно до цього указу під економічні й інші обмежувальні заходи потрапили 60 юридичних осіб, серед яких - товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Далекосхідна КСМ", публічне акціонерне товариство “Росбанк”, так зване "Міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих "ДНР", Центральної виборчої комісія РФ. Окрім цього, до цього списку включили юридичних осіб, які зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії.

Указом №236/2023 Президент увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 322 російських юридичних осіб, серед яких - акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси" та державне унітарне підприємство "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку".

Нагадаємо, що 15 квітня президент своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних та 254 юридичних осіб.