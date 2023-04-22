Загарбники усе розікрали і знищили, у селі залишили безліч протипіхотних мін, на яких підриваються цивільні.

Жителі визволеного села Кам’янка, що біля Ізюма на Харківщині, розповіли про звірства росіян під час окупації населеного пункту.

Історію села оприлюднив "Український свідок".

Загарбники масово вбивали і людей, і тварин. Розстріляли собак та знищили всю худобу. Так, із кількох сотень корів вціліла лише одна. Вороги обікрали будинки жителів, лишивши по собі арматуру та ящики з-під боєкомплекту. Наразі все це жителі Кам’янки використовують для ремонту та відбудови.

Фото: Український свідок

Село перебувало під російською окупацією 5 місяців - із квітня по вересень 2022 року, його звільнили під час контрнаступу ЗСУ. Навесні 2023 року до Кам'янки з’їжджаються місцеві: з 1200 жителів поки повернулося близько 40.

"Багато людей приїжджає, але нема де жити. Є такі будинки, які відновленню не підлягають", - розповів один з кам’янчан.

За словами жительки, під час окупації росіяни вбили 32 її односельців. Одного розстріляли та роз їхали танком, ще двом братам, які ховались у погребі, кинули вибухівку.

Іншого жителя росіяни вивезли до Ізюма. Навіщо — він не знає. Аби знайти харчі, Микола 18 км до Кам'янки пройшов пішки. Його будинок сильно постраждав під час одного з російських авіанальотів. У той час, поки рідне село було під окупацією, чоловік зміг евакуюватись до однієї з країн Балтії. Тепер повернувся до Ізюма, займається ремонтами та порається на городі. У селі не живе, бо тут немає ані світла, скільки повністю знищена лінія електропередач.

Хоча росіян у селі немає вже давно, проте по собі вони залишили руїни і незліченну кількість мін-пелюсток. На них підриваються місцеві, бо сапери цю місцину ще не розміновували.

Жителям Кам'янки допомагають волонтери. Вони привозять харчі та будматеріали.

Фото: Український свідок

Нагадаємо, від початку деокупації на Харківщині зафіксували 2316 воєнних злочинів росіян.

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