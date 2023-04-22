Серед знахідок - реактивний піхотний вогнемет "Джміль", гранати Ф-1 та РДГ-2, запали до бойових гранат і 150 набоїв до стрілецької зброї.

Служба безпеки у прифронтовому Лимані затримала дев'ятьох жителів, які добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Серед зловмисників - 38-річний житель міста, який передавав через соцмережу "Однокласники" інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території району та колишній командир караулу Лиманського центру безпеки громадян (торік у липні він очолив створену загарбниками місцеву "пожежно-рятувальну частину МНС ДНР"). Ще троє колаборантів після захоплення Лиману вступили до лав окупаційної адміністрації. Двох із них призначили на "посади" до "відділу внутрішньої політики та взаємодії із ЗМІ" та "відділу земельних відносин", інший став "охоронцем міськради".

Цим особам повідомили про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку росіян, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини РФ.

Співробітники Служби безпеки також виявили схрон із російською зброєю та боєприпасами - знайшли реактивний піхотний вогнемет "Джміль", гранати Ф-1 та РДГ-2, запали до бойових гранат, 20 підривачів, 30-мм реактивний і наземний сигнальні патрони і 150 набоїв до стрілецької зброї.

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, днями СБУ затримала колаборантку, яка переїхала до Києва під виглядом переселенки і планувала втекти за кордон. Також спецслужба повідомила про підозри за трьома статтям Кримінального кодексу вісьмом поплічникам російських окупантів. Серед них - "депутат" Криму Василь Рогатін і "очільники міністерств" Луганщини.