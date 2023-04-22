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Окупанти скинули керовану авіабомбу у прикордонні Чернігівщини

Інформація про жертви серед місцевого населення не надходила.

Російські окупанти вночі 22 квітня скинули керовану авіабомбу в районі села Орликівка Чернігівської області.

Про це повідомило Оперативне командування «Північ».

«Минулої ночі російська авіація вчергове обстріляла прикордоння Чернігівщини за допомогою керованої бомби. Близько 01:35 зафіксовано один вибух (ймовірно, КАБ, запущений з літака ворога «Су-35») в районі Орликівки», — йдеться в повідомленні.

Інформація про жертви серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Нагадаємо, що вранці у пʼятницю, 21 квітня, російська армія обстріляла Леонівку Чернігівської області. Пошкоджено будинки мирних людей.

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