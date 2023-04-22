Бійці Сил спецоперацій показали, як знищують російський танк Т-90.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій.

“Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків”, - йдеться у повідомленні.

Танк Т-90 російських окупантів підірвався на тих мінах, після чого наші воїни добили ворожу техніку з протитанкових засобів.

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували чотири протитанкових гармати росіян. Також було знищено дві ворожі вантажівки, в яких знаходилися боєприпаси.