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Бійці ССО знищили російський танк Т-90

Полювання на російські танки триває.

Бійці ССО знищили російський танк Т-90
Фото: скрін

Бійці Сил спецоперацій показали, як знищують російський танк Т-90.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій.

“Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків”, - йдеться у повідомленні.

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Танк Т-90 російських окупантів підірвався на тих мінах, після чого наші воїни добили ворожу техніку з протитанкових засобів.

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували чотири протитанкових гармати росіян. Також було знищено дві ворожі вантажівки, в яких знаходилися боєприпаси.

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