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Мораль російських військ в Україні низька, - Міллі

Російська армія несе неймовірні втрати за тимчасові територіальні здобутки. 

Мораль російських військ в Україні низька, - Міллі
Фото: ЕРА/UPG

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що російська армія має проблеми як із мораллю,такі з дисципліною.

Про це повідомляє Укрінформ.

“На відміну від українських сил, які дуже мотивовані боротися за свою країну, свободу, демократію та спосіб життя, росіянам бракує лідерства й волі, їх мораль - низька, а дисципліна погіршується”, - сказав Міллі під час зустрічі контактної групи у форматі “Рамшатайн” у Німеччині.

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Міллі зазначив, що РФ зробила більш суворими правила військового призову, “невибірково згодовуючи своїх громадян хаосу війни”, і російська армія несе неймовірні втрати за тимчасові територіальні здобутки. 

“На додачу до поранених і загиблих, сотні тисяч росіян втекли з країни. Вони намагаються уникнути участі у війні Путіна”, - наголосив генерал.

Нагадаємо, раніше Міноборони Великобританії повідомляло, що створення “Дніпровської групи військ” свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати.

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