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Створення “Дніпровської групи військ” свідчить про значні втрати окупантів, − Міноборони Великобританії

Місія ДГВ, ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони.

Створення “Дніпровської групи військ” свідчить про значні втрати окупантів, − Міноборони Великобританії
Фото: EPA/UPG

Створення “Дніпровської групи військ” свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати.

Про це пише Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

“18 квітня 2023 року Кремль випустив пресреліз про візит президента Путіна на окупований Росією південь України. Використовуючи російське написання української річки Дніпро, у релізі описано, що президент відвідав «Дніпровську групу військ»”, − йдеться у повідомленні.

Це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін “група сил” у специфічному ключі, вказуючи на велике, організоване за завданням оперативне формування.

На початку вторгнення російські війська були організовані в групи сил, кожна з яких була приєднана до своїх військових округів у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

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“Існування очевидно нової ДГВ свідчить про те, що початкова організація сил еволюціонувала, ймовірно, через значні втрати”, − зазначили у Міноборони.

Місія ДГВ, ймовірно, полягатиме у захисті південного сектору окупованої зони, а особливо південно-західного флангу, який наразі позначений річкою Дніпро.

Нагадаємо, через Маріуполь рухається підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи.

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