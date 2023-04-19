Головне за день. Середа, 19 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 40 відбитих атак противника, Зеленський на Волині, новий пакет військової допомоги від США. Яким запам’ятається 420-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський сьогодні побував на Волині, на кордоні України з Польщею та недружньою Білоруссю. Він подякував прикордонникам за захист.

У межах робочої поїздки Зеленський побував на прикордонній ділянці, де сходяться кордони трьох країн: України, Польщі та Білорусі. Він ознайомився із облаштування державного рубежа.

"Як доповіли Володимиру Зеленському, з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження", – йдеться на сайті президента.

Зеленський оглянув пункт спостереження і дворівневу систему ровів на кордоні та систему виявлення БПЛА.

Нагадаємо, що вчора президент побував у Донецькій та Полтавській областях. Зокрема, він був у Авдіївці, що постійно обстрілюється росіянами.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту українські захисники відбили понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Упродовж цієї доби Росія завдала трьох ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 12 БпЛА типу “Шахед-136". 10 з них вдалося знищити. Також окупанти здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони України за добу завдала сімох ударів по районах зосередження росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 квітня – в нашій новині.

Міністерство оборони США оголосило 19 квітня про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки на суму до 325 мільйонів доларів, йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 36-ий пакет допомоги. Що до нього увійшло – в нашій новині.

Декілька днів тому Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T і 16 керованих ракет.

Перший екземпляр IRIS-T був переданий Україні в жовтні минулого року. Єгипет, який замовив кілька систем у Diehl Defence, передав Україні вогневу частину.

Наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва. Вона зробила важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами та безпілотниками.

Поки невідомо, коли інші дві системи IRIS-T, обіцяні федеральним урядом, надійдуть в Україну. Їх ще належить виготовити.

Зенітні ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

19 квітня у Києві були проведені навчання щодо організації та виконання аварійно-рятувальних робіт під час паводку, повідомив кореспондент LB.

У навчаннях брали участь представники муніципальної безпеки, житлово-комунальної, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, аварійно-рятувальної служби, КП «Плесо», «Київавтодору», Товариства Червоного Хреста, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час навчань була використана спеціальна техніка та обладнання.

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