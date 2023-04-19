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У Повітряних силах показали, як збивали "шахеди" під Одесою

Під час атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed.

У Повітряних силах показали, як збивали "шахеди" під Одесою
Фото: Скрін з відео

Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області.

Відео опубліковане на сторінці Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"На відео - бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині", - йдеться у дописі. 

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У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131. Внаслідок удару ніхто не постраждав. 

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