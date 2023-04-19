Під час атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed.

Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області.

Відео опубліковане на сторінці Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"На відео - бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині", - йдеться у дописі.

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131. Внаслідок удару ніхто не постраждав.