Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області.
Відео опубліковане на сторінці Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"На відео - бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині", - йдеться у дописі.
У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131. Внаслідок удару ніхто не постраждав.