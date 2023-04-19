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Росіяни скинули авіабомбу на Оріхів

Постраждали приватні будинки та майно.

Російські окупанти здійснили авіаційну атаку на Оріхів.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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За його словами, під обстріл потрапив цивільний сектор - туди загарбники скинули авіабомбу.

"Постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, російська армія вдень 19 квітня обстріляла автобусний парк Херсона. Пошкоджень зазнали транспортні засоби

Під час рятувально-пошукових робіт у Вовчанську під завалами будинку виявили тіла двох жителів.

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