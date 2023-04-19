В.о. гендиректора заповідника Остапенко вже подав заяву до правоохоронних органів.

У Києво-Печерській лаврі віряни УПЦ МП пошкодили ролети опечатаного Міністерством культури приміщення.

Про сутички повідомляє Еспресо TV.

“Біля Києво-Печерської лаври скупчення «невстановлених осіб», які порушують громадський порядок. Вони зібралися тут після завершення роботи Комісії МКІП”, – повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Керівництво національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вже подало заяву до правоохоронних органів.

“Українська правда” із посиланням на речницю столичної поліції Юлію Гірдвіліс повідомила, що на території Києво-Печерської лаври у Києві виник черговий інцидент: парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу.

Сьогодні, 19 квітня, правоохоронці, як і в попередні дні, забезпечували дотримання порядку на території Лаври, комісія Мінкульту продовжувала свою роботу.

Водночас після того як представники Мінкульту опечатали чергове приміщення – один із корпусів Лаври – розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети.

Їхні дії наразі фіксуються поліцейськими. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, сьогодні комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Минулого тижня поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.