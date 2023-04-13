В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври

На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври
Фото: тг-канал Tkachenko.ua

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври. 

Про це повідомляє столична поліція. 

“До поліції звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій. Працівники мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що слідчі Печерського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі тривають слідчі дії з метою притягнення винних до відповідальності. 

Нагадаємо, нещодавно міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies