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Свідки воєнних злочинів та потерпілі від війни отримають комплексну та кваліфіковану допомогу, - генпрокурор

Планується створити спеціальний Координаційний центр, де будуть працювати відповідні фахівці.

Свідки воєнних злочинів та потерпілі від війни отримають комплексну та кваліфіковану допомогу, - генпрокурор
Фото: Telegram/Zelenskiy

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що свідки воєнних злочинів та потерпілі від війни отримають комплексну та кваліфіковану допомогу. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Генеральний прокурор Андрій Костін підписав Концепцію реалізації механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів. У складі Офісу Генпрокурора буде створено Координаційний центр. У ньому та у відповідних підрозділах регіональних прокуратур працюватимуть координатори з питань підтримки потерпілих і свідків. Це будуть не прокурори, а фахівці зі спеціальними навичками роботи з людьми, які пережили психологічну травму”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони інформуватимуть потерпілих та свідків про їхні права і стан розслідування, запобігатимуть повторній травматизації, координуватимуть надання психологічної, медичної та соціальної допомоги тощо. Загалом усе, аби забезпечити захист, підтримку та справедливість для тих, хто пережив жахи війни.

Також повідомляється, що раніше подібні практики застосовувались для найчутливіших категорій злочинів: сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом та злочинів проти дітей. 

“Сьогодні ми запроваджуємо підтримку для учасників усіх проваджень щодо злочинів, спричинених агресією рф. Сподіваюся, незабаром ці практики стануть нормою в усій системі прокуратури. Попри всі виклики війни, працюємо над цим щодня”, – зазначив Андрій Костін. Вже найближчим часом розпочнеться конкурс на посади таких координаторів. Їхніми обов’язками буде:

  • забезпечення зв’язку між потерпілими/свідками та прокурорами у провадженнях; 
  • допомага в отриманні юридичних консультацій, направленні заяви на отримання матеріальної допомоги; 
  • інформування потерпілих та свідків про їхні права та стан розслідування; 
  • вживання заходів для недопущення повторної травматизації; 
  • координація надання психологічної, медичної та соціальної допомоги відповідними службами та неурядовими організаціями; 
  • фізичний супровід потерпілих/свідків у суді, допомага з проїздом/проживанням; 
  • надання необхідної допомоги людям з інвалідністю та іншим окремим категоріям осіб.

Нагадаємо, Україна закликала Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого. У МЗС наголошують, що РФ свідомо втілює в Україні політику катувань як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей.

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