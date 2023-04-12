Україна закликала Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого

У МЗС наголошують, що РФ свідомо втілює в Україні політику катувань як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей.

Україна закликала Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого.

Про це йдется в заяві МЗС України.

“Армія Російської Федерації продовжує скоювати страшні воєнні злочини в Україні. Приголомшені появою 11 квітня відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими. Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах.

У МЗС наголошують, що РФ свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей.

“Вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності. Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України”, - йдеться в заяві.

МЗС України заявило, що всі особи, причетні до злочинів в Україні, як найвище керівництво РФ, так і безпосередні виконавці, будуть неодмінно покарані.

Українські дипломати також закликали міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі території.

Нагадаємо, на страту українського полоненого росіянами відреагували, зокрема, президент України, голова Офісу президента та міністр закордонних справ.

Так, Володимир Зеленський заявив: "Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям… Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є". Інші представники української влади закликали, зокрема, викинути РФ зі складу Радбезу ООН.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.