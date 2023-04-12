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Маляр закликала зупинити поширення відео звірячого вбивства військового і утриматися від припущень щодо його імені

Ворог хоче залякати українців і зробити нас слабшими.

Маляр закликала зупинити поширення відео звірячого вбивства військового і утриматися від припущень щодо його імені
Фото: Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала зупинити поширення відео звірячого вбивства росіянами українського військового. Українські служби ретельно вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. 

Робиться вся для опізнання загиблого, зазначила Маляр у Telegram. Вона закликала утриматися від публічного озвучування будь-яких версій та особи вбитого. 

"Всім нам важливо розуміти – ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Тому просимо утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його. Ми закликаємо зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів", – написала вона.

Маляр нагадала, що ворог хоче залякати українців і зробити нас слабшими. Але все, що він отримає у відповідь – нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору.

Учора росіяни поширили відео обезголовлення українського військового. За даними CNN, є ще одне схоже відео.

Служба безпеки України веде досудове слідство чергового російського воєнного злочину. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це – не випадковість. Росіяни вбивають українців з особливою жорстокістю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати із Радбезу ООН країну, яка поводиться як ІДІЛ. 

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