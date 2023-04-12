​Не бачу іншого місця для розмов із Путіним, крім Гааги, – глава МЗС Литви

Розмова з російським диктатором Володимиром Путіним можлива лише у Міжнародному кримінальному суді.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.

Відповідаючи на запитання, чи не слід Заходу сісти за спільний стіл із Москвою та домовитися про перемир'я в Україні, він сказав: "Сісти за стіл можна по-різному. Це можна зробити на лінкорі "USS Missouri" (де Японія беззастережно капітулювала перед американцями після Другої світової війни), або це можна зробити шляхом реальних переговорів між двома партнерами. Але тепер, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, я не бачу іншого місця для розмов з ним, окрім як у Гаазі".

Ландсбергіс нагадав, чим закінчилися попередні мирні переговори західних лідерів із Кремлем. Він наголосив, що переговори з Росією про перемир'я можуть закінчитися новим конфліктом у майбутньому.

"У минулому ми бачили, до чого призводять переговори з Росією. У 2008 році президент Франції Ніколя Саркозі говорив із Путіним про припинення війни в Грузії. І який був результат? Вторгнення в Україну в 2014 році. Потім західні лідери також почали переговори про перемир'я. І що послідувало за цим? Вторгнення у 2022 році. Тому мене і моїх співвітчизників вкрай складно переконати в тому, що розмова з кимось у Росії про перемир'я – це не початок чергового конфлікту в майбутньому", – додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, МКС уже видав ордери на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової 17 березня. Зловмисників обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.