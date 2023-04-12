​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСвіт

​Не бачу іншого місця для розмов із Путіним, крім Гааги, – глава МЗС Литви

Ландсбергіс нагадав, чим закінчилися попередні мирні переговори західних лідерів із Кремлем.

​Не бачу іншого місця для розмов із Путіним, крім Гааги, – глава МЗС Литви
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Розмова з російським диктатором Володимиром Путіним можлива лише у Міжнародному кримінальному суді.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Delfi.

Відповідаючи на запитання, чи не слід Заходу сісти за спільний стіл із Москвою та домовитися про перемир'я в Україні, він сказав: "Сісти за стіл можна по-різному. Це можна зробити на лінкорі "USS Missouri" (де Японія беззастережно капітулювала перед американцями після Другої світової війни), або це можна зробити шляхом реальних переговорів між двома партнерами. Але тепер, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, я не бачу іншого місця для розмов з ним, окрім як у Гаазі".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ландсбергіс нагадав, чим закінчилися попередні мирні переговори західних лідерів із Кремлем. Він наголосив, що переговори з Росією про перемир'я можуть закінчитися новим конфліктом у майбутньому.

"У минулому ми бачили, до чого призводять переговори з Росією. У 2008 році президент Франції Ніколя Саркозі говорив із Путіним про припинення війни в Грузії. І який був результат? Вторгнення в Україну в 2014 році. Потім західні лідери також почали переговори про перемир'я. І що послідувало за цим? Вторгнення у 2022 році. Тому мене і моїх співвітчизників вкрай складно переконати в тому, що розмова з кимось у Росії про перемир'я – це не початок чергового конфлікту в майбутньому", – додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, МКС уже видав ордери на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової 17 березня. Зловмисників обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies