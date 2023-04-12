Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Весна на сході. Репортаж з прифронтових і деокупованих міст: від Ізюма до Дружківки
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСвіт

Румунія купить у США винищувачі F-35

Кількість літаків і терміни для їх придбання поки не розголошують.

Румунія купить у США винищувачі F-35

Румунія має намір придбати американські винищувачі останнього покоління - реактивні літаки F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву Вищої ради оборони країни (CSAT) та Reuters.

Кількість літаків і терміни для їх придбання поки не розголошують.

Зазначається, що Румунія як країна НАТО має американську систему протиракетної оборони, а з минулого року на її території розміщена постійна бойова група Альянсу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

З часу вторгнення Росії в Україну Румунія підвищила власні витрати на оборону з 2% до 2,5% ВВП.

У березні Міноборони Румунії також заявляло про намір придбати танки Abrams, виготовлені General Dynamics. Перед тим у грудні міністерство підписало угоду про придбання 7 безпілотних літальних систем Watchkeeper X в ізраїльської фірми оборонної електроніки Elbit Systems приблизно за 1,89 мільярда леїв (близько 418,02 мільйона доларів).

Нагадаємо, в січні до Румунії прибув літак-розвідник НАТО для відстеження російської військової авіації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies