Румунія купить у США винищувачі F-35

Кількість літаків і терміни для їх придбання поки не розголошують.

Румунія має намір придбати американські винищувачі останнього покоління - реактивні літаки F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву Вищої ради оборони країни (CSAT) та Reuters.

Кількість літаків і терміни для їх придбання поки не розголошують.

Зазначається, що Румунія як країна НАТО має американську систему протиракетної оборони, а з минулого року на її території розміщена постійна бойова група Альянсу.

З часу вторгнення Росії в Україну Румунія підвищила власні витрати на оборону з 2% до 2,5% ВВП.

У березні Міноборони Румунії також заявляло про намір придбати танки Abrams, виготовлені General Dynamics. Перед тим у грудні міністерство підписало угоду про придбання 7 безпілотних літальних систем Watchkeeper X в ізраїльської фірми оборонної електроніки Elbit Systems приблизно за 1,89 мільярда леїв (близько 418,02 мільйона доларів).

Нагадаємо, в січні до Румунії прибув літак-розвідник НАТО для відстеження російської військової авіації.