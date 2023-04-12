"Злив" секретних документів: розвідка США припускала, що в Україні перебували 97 спецпризначенців із країн НАТО

Американська розвідка припускала, що в Україні перебували 97 спецпризначенців із країн НАТО, зокрема 50 з Великої Британії. Про це пише The Economist із посиланням на "злиті" документи, автентичність та джерела походження яких розслідуються.

За опублікованими даними, в Україну приїхали і 17 спецпризначенців з Латвії, 15 із Франції та 14 з США.

"Більшість, ймовірно, навчає своїх українських колег. Країни часто розгортають спецпризначення із значною секретністю. Попри це, Кремль, ймовірно, використає розголошення, щоб виправдати свій наратив про те, що він воює не лише з Україною, а з усім НАТО", – вважають у журналі.

Нагадаємо, що більшість країн-членів НАТО навчають українських захисників за кордоном, у межах офіційних і публічно оголошених тренувань. Масштабні навчання проходять на території Британії, а також країн-членів ЄС.