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​Втрати російських окупантів перевищили 180 тисяч, - Генштаб

За минулу добу ЗСУ знищили ще 730 загарбників.

​Втрати російських окупантів перевищили 180 тисяч, - Генштаб
Фото: Скріншот

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 180 050 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - 180050 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків - 3646 (+2);
  • бойових броньованих машин - 7043 (+5);
  • артилерійських систем - 2770 (+5);
  • РСЗВ - 535 (+0);
  • засоби ППО - 282 (+0);
  • літаків - 307 (+0);
  • гелікоптерів - 293 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10);
  • спеціальна техніка - 319 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, днями українські артилеристи знищили рідкісну російську радіолокаційну систему виявлення безпілотників "Реп’яшок".

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