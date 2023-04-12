​Втрати російських окупантів перевищили 180 тисяч, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 180 050 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - 180050 (+730) осіб ліквідовано;
- танків - 3646 (+2);
- бойових броньованих машин - 7043 (+5);
- артилерійських систем - 2770 (+5);
- РСЗВ - 535 (+0);
- засоби ППО - 282 (+0);
- літаків - 307 (+0);
- гелікоптерів - 293 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10);
- спеціальна техніка - 319 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, днями українські артилеристи знищили рідкісну російську радіолокаційну систему виявлення безпілотників "Реп’яшок".