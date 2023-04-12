​Втрати російських окупантів перевищили 180 тисяч, - Генштаб

За минулу добу ЗСУ знищили ще 730 загарбників.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 180 050 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - 180050 (+730) осіб ліквідовано;

танків - 3646 (+2);

бойових броньованих машин - 7043 (+5);

артилерійських систем - 2770 (+5);

РСЗВ - 535 (+0);

засоби ППО - 282 (+0);

літаків - 307 (+0);

гелікоптерів - 293 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2);

крилаті ракети - 911 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10);

спеціальна техніка - 319 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, днями українські артилеристи знищили рідкісну російську радіолокаційну систему виявлення безпілотників "Реп’яшок".