Литовські інструктори будуть тренувати українських військових у Німеччині

Військові з Литви візьмуть участь у програмі підготовки разом з німецькими та бельгійськими інструкторами.

До Центру бойової підготовки в Німеччині вирушила перша група інструкторів піхотної бригади “Жемайтія” з Литви. Вони братимуть участь у Місії Європейського Союзу з військової допомоги на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що литовські військові візьмуть участь у багатонаціональній програмі підготовки солдат разом з німецькими та бельгійськими інструкторами.

Керувати навчанням будуть представники Німеччини.

“Під час завдання буде організовано навчання з базового поводження зі зброєю, стрільбу, медичну та інженерну підготовку, а також колективну підготовку підрозділів різних рівнів, орієнтованих на наступ і оборону в населеній та лісовій місцевості”, - розповіли в Генштабі.

У 2023 році армія Литви навчатиме до 2 тис. військових ЗСУ.

Нагадаємо, міністри оборони України та Кіпру домовилися про навчання українських саперів. Група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня.