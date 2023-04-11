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Росіяни обстріляли за день девʼять громад Сумщини

Внаслідок обстрілів Сумщини росіянами були зафіксовані руйнування. 

Росіяни обстріляли за день девʼять громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 квітня, російські окупаційні війська здійснили обстріли Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Есманської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, у Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджено приватний нежилий будинок.

"У Новослобідській громаді через мінометний обстріл (2 прильоти) пошкоджено 2 приватних будинки", – заявили в ОВА. 

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А у Хотінській громаді мінометним обстрілом було пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.

На щастя, минулося без людських жертв.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по містах Дніпропетровської області.

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