Росіяни обстріляли за день девʼять громад Сумщини

Сьогодні, 11 квітня, російські окупаційні війська здійснили обстріли Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Есманської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Зокрема, у Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу було пошкоджено приватний нежилий будинок.
"У Новослобідській громаді через мінометний обстріл (2 прильоти) пошкоджено 2 приватних будинки", – заявили в ОВА.
А у Хотінській громаді мінометним обстрілом було пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.
На щастя, минулося без людських жертв.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують завдавати ударів по містах Дніпропетровської області.