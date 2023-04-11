В окупованому Маріуполі дощ затопив квартири та дороги

Також у місті прорвало каналізацію.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області пройшли дощі. Після них були затоплені дороги та квартири містян.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“У квартирах, які ніби-то "відремонтували", протікає дах. Жителі будинку по проспекту Металургів, 35 зібрали відро води”, - повідомили в пресслужбі.

Крім того, утворилось “озеро” на вул. Флотській, де люди не можуть нормально пересуватися.

Також у Приморському районі прорвало каналізацію.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни знесли пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі, музей якого розграбували на початку повномасштабної війни.