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В окупованому Маріуполі дощ затопив квартири та дороги

Також у місті прорвало каналізацію.

В окупованому Маріуполі дощ затопив квартири та дороги
Фото: Пресслужба міськради Маріуполя

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області пройшли дощі. Після них були затоплені дороги та квартири містян.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“У квартирах, які ніби-то "відремонтували", протікає дах. Жителі будинку по проспекту Металургів, 35 зібрали відро води”, - повідомили в пресслужбі. 

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Крім того, утворилось “озеро” на вул. Флотській, де люди не можуть нормально пересуватися. 

Також у Приморському районі прорвало каналізацію. 

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни знесли пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі, музей якого розграбували на початку повномасштабної війни.

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