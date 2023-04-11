У Міноборони створили Офіс з підтримки змін

У системі Міністерства оборони створено Офіс з підтримки змін. Положення про консультативно-дорадчий орган затверджено наказом міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Головою Офісу призначено громадську та політичну діячку Юлію Марушевську. До команди Офісу також увійшли Арсен Жумаділов, Сергій Карпенко, Артур Переверзєв, Тетяна Харченко та Олег Шиманський.

Основними завданнями Офісу є:

підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань впровадження змін для вдосконалення процесів оборонного менеджменту в системі Міноборони та планів заходів з їх реалізації;

надання пропозицій щодо визначення пріоритетів використання/спрямування донорської та технічної допомоги, що надається для впровадження змін;

методологічна підтримка та залучення партнерів у виконанні заходів, спрямованих на впровадження змін;

надання пропозицій щодо організації моніторингу результатів імплементації змін тощо.

Команда також готуватиме пропозиції, аналітичні матеріали, доповідні записки, висновки, рекомендації щодо пріоритетів та актуалізації заходів із впровадження змін, строків їх здійснення та механізмів реалізації.

"До діяльності Офісу залучатимуться кращі експерти та фахівці, які надаватимуть комплексну підтримку Міноборони та ЗСУ, супроводжуючи заходи із впровадження змін: від аналізу і розробки ідей до налагодження механізму їх реалізації та безпосередньо впровадження. В Україні неймовірно багато фахівців, які можуть допомогти державі вибудувати правильні напрямки розвитку. І я вірю, що ініціатива створення Офісу сприятиме якісним та успішним трансформаціям в Міноборони, - зазначив міністр оборони Резніков.

Діяльність Офісу з підтримки змін буде відкритою. Про свою роботу команда Офісу інформуватиме громадськість публічно.

Нагадаємо, 10 квітня Резніков підписав наказ “Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України”. Найближчим часом, після узгодження дати засідання з усіма обраними членами Ради, відбудеться установче засідання Громадської антикорупційної ради.