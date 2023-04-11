Рада заборонила салюти та феєрверки

Запроваджується обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин.

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.

Проголосували за закон 290 нардепів, передає кореспондент LB.

«Безпечне використання та контрольований обіг піротехнічних виробів на території України є важливою запорукою підтримання громадського порядку в суспільстві, захисту життя та здоров’я людей, а також охорони довкілля, зокрема тварин, від негативних наслідків такого використання. Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням актів збройної агресії РФ», — йдеться у пояснювальній записці.

Тому закон «покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин».

Закон «буде сприяти укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права Європейського Союзу», — прогнозують депутати.

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