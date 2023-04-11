Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
​Чому нам уже зараз потрібно готуватися до наступної війни Росії проти України?
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
ГоловнаСуспільствоВійна

Рада заборонила салюти та феєрверки

Запроваджується обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин.

Рада заборонила салюти та феєрверки
Фото: Pixabay

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів.

Проголосували за закон 290 нардепів, передає кореспондент LB.

«Безпечне використання та контрольований обіг піротехнічних виробів на території України є важливою запорукою підтримання громадського порядку в суспільстві, захисту життя та здоров’я людей, а також охорони довкілля, зокрема тварин, від негативних наслідків такого використання. Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням актів збройної агресії РФ», — йдеться у пояснювальній записці.

Тому закон «покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки як людей, так і тварин».

Закон «буде сприяти укріпленню громадського порядку та безпеки, захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами та наближенню українського права до права Європейського Союзу», — прогнозують депутати.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies