У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями

У Чернівцях учора ввечері вдарили скандального єпископа Івано-Франківського та Коломийського УПЦ МП Никиту (Андрія Сторожука). Між ним та громадянином N. виник словесний конфлікт, що потім перетворився в сутичку.

Інформацію про це LB.ua підтвердили джерела в правоохоронних органах. За їхніми словами, близько 22:30 на вул. Сагайдачного, поблизу Свято-Миколаївської церкви УП МП, між пішоходом – єписком Сторожуком Андрієм (1980 р.н.) та громадянином N. (1994 р.н., військовослужбовець), що керував авто, "виник словесний конфлікт на фоні особистих неприязних відносин, внаслідок якого N. наніс один удар долонею правої руки в ліву частину обличчя Сторожука А.П.".

При цьому, за даними правоохоронців, єпископ "перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснював патрулювання прилеглої до приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ території спільно з трьома неповнолітніми громадянами". Ці юнаки – 2006, 2005 і 2007 років народження.

"N. проїжджаючи по вул. Сагайдачного, помітив на тротуарі Сторожука А.П. в супроводі двох хлопців, відтак, зупинився та вказав на нетрадиційну сексуальну орієнтацію Сторожука А.П., що викликало словесну суперечку між ними та в подальшому призвело до конфлікту із застосування фізичної сили", – зазначив співрозмовник видання.

Сторожук А.П. відмовився від проходження медичного огляду на стан сп’яніння.

11.04.2023 квітня правоохоронці внесли дані до ЄРДР за фактом хуліганських дій проти гр. Сторожука Андрія.

У Чернівецько-Буковинській єпархії заявили, що єпископ Никиту "повертався до єпархіального управління з двома іподияконами". У єпархії стверджують, що чоловік вдарив не лише Микиту, а й іподиякона. Про неповнолітніх у повідомленні не згадали.

Єпископ Никита ще будучи секретарем Чернівецької єпархії УПЦ МП був заскочений правоохоронцями з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. На наданих джерелами фото видно, що хлопець-хорист стоїть у спідній білизні. Того дня за результатами обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Вже після обшуків секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом.

3 грудня також стало відомо, що в Чернівецько-Буковинській єпархії під час обшуків виявили ноутбук із дитячою порнографією. За попередніми даними, відео були не завантажені з Інтернету, а відзняті.

В грудні 2022 єпископ Івано-Франківський і Коломийський УПЦ (МП) Никита подав до суду на LB.ua за поширення інформації про те, що співробітники СБУ заскочили його під час безпекових заходів у момент близькості з 17-річним хористом.