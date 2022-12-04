Його попередник – митрополит Івано-Франківський і Коломийський Серафим – втік до Росії.

Фото: Макс Требухов

Триває архієрейська хіротонія архимандрита Никити (Сторожука), секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Хіротонію звершує предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій, повідомляє у Telegram Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ (МП).

Дійство відбувається в Феофанії, особистій резиденції митрополита Онуфрія.

Фото: Макс Требухов Митрополит Онуфрій (праворуч) та митрололит Павло (Лебідь)

Архимандрита Никиту у цю єпархію призначили єпископом 23 листопада замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Однак вже 25 листопада Никита (в миру – Андрій Сторожук) потрапив у скандал. В ході обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії, в я кій він був секретарем, СБУ виявили його у спідній білизні з 17-річним хлопцем-хористом. Архимандрит заявив, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

В ході обшуків також був виявлений російський паспорт у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

30 листопада СБУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження щодо невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії, в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які, за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.

Фото: Макс Требухов Митрополит Онуфрій та митрололит Антоній (Паканич), ліворуч

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Архимандрит Никита (Сторожук), у центрі

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, СБУ провела безпекові та перевірочні заходи в єпархіях УПЦ МП в різних регіонах країни. Вони відбулися у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Було виявлено проросійську літературу, мільйони готівки та осіб з радянськими документами.