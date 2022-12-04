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Уночі окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини

Люди не постраждали.

Уночі окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні о 2:40 ночі російські війська здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади у Миколаївській області.

Про це повідомив у Telegram очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згідно з повідомленням, у Миколаївському районі 3 грудня о 14:15 ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

"Сьогодні вночі, 4 грудня, о 02:40 ворог завдавав мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – зауважив Кім.

 

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Віталій Кім попросив підприємства області перейти на нічні зміни роботи.

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