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Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову

Чоловік планував особисто передати їх співробітникам дипломатичної установи РФ в Угорщині. 

Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову

Колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний вирішив надавати РФ та її представникам допомогу у здійсненні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.

Він почав збирати особисті дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху «Азов», а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Зібрану інформацію на флешці чоловік планував особисто передати співробітникам дипломатичної установи РФ в Угорщині. 

Під час спроби перетину державного кордону у пункті пропуску на території Закарпатської області його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому співробітнику МВС України повідомлено про підозру у вчиненні незакінченого замаху на державну зраду (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 111 КК України)”, – йдеться у повідомленні.Шевченківський районний судо Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянина України - російського журналіста Юрія Кота. Його заочно судитимуть за держзраду та виправдовування збройної агресії РФ.

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