Експрацівника МВС підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову

Колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ підозрюють у спробі передати Росії дані про співробітників СБУ, ГУР та Азову.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний вирішив надавати РФ та її представникам допомогу у здійсненні підривної діяльності на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України.
Він почав збирати особисті дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху «Азов», а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Зібрану інформацію на флешці чоловік планував особисто передати співробітникам дипломатичної установи РФ в Угорщині.
Під час спроби перетину державного кордону у пункті пропуску на території Закарпатської області його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.
Нагадаємо, прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянина України - російського журналіста Юрія Кота. Його заочно судитимуть за держзраду та виправдовування збройної агресії РФ.