Головне за день. Субота, 3 грудня

Бої за Бахмут, "Буревій" в дії, збита ворожа СУшка, обмеження ціни на російську нафту. Яким запам’ятається 283-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удару по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

У районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється.

Окупанти завдали двох ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 3 грудня – в новині.

Згодом у Державній прикордонній службі України повідомили, що прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.

“Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив “пташку” окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ”, – йдеться у повідомленні. У ДПСУ зазначили, що це один із бортів, які останнім часом завдавали клопоту оборонцям Бахмуту.

Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

Бахмутський напрямок на Донеччині зараз став найважчим у війні Росії проти України.

"На сьогодні Бахмутський напрямок – це найкривавіший, найжорстокіший і найважчий напрямок в російсько-українській війні. І, напевно, ключова точка вирішення цієї війни. Там ворог щодоби йде на штурми в районі різних міст - Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів", – заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, лише за минулу добу під Бахмутом зафіксовано 261 ворожий обстріл із різних систем артилерії. "На тлі цього всього противник несе дуже великі втрати, щодоби саме на Бахмутському напрямку, напевно, найвища концентрація втрат ворога. Лише за цю добу він втратив 81 людину вбитими та 68 пораненими", – сказав спікер ЗСУ.

Як заявив Череватий, загалом на східному фронті росіяни зазнають найбільших втрат, але борються за Бахмут, щоб на політичному рівні показати "звільнення Донбасу" та пояснити, "навіщо гинули солдати Росії".

Українські військові показали, як працює нова реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Буревій".

"Ця РСЗВ - розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему "Ураган", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

За даними військових, "Буревій" має такі переваги:

сучасна цифрова система управління вогнем;

удвічі економить час на виконання бойового завдання;

РСЗВ вдало працює по тилах окупантів;

шасі від чеської компанії Tatra, потужний двигун, броньована кабіна.

"Віримо, що цієї зими "Буревій" до окупантів "приходитиме" частіше, точніше і прямо по цілях!" - додають військові.

Нагадаємо, що «Буревій» — реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. Розроблена ДП «Шепетівський ремонтний завод» для заміни БМ-27 «Ураган». «Буревій» може використовувати всі наявні реактивні снаряди для РСЗВ «Ураган», а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляє КБ «Південне» у рамках програми «Тайфун-2».

Рада Європейського Союзу 3 грудня ухвалила рішення встановити обмеження ціни на сиру нафту, нафтові масла та масла, отримані з бітумінозних матеріалів з РФ, на рівні $60 за барель.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, обмеження стосуються тієї продукції, яка походить або експортується з Росії.

"Обмеження цін на російську нафту стримає стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, й різко скоротить доходи, які отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України. Це також послужить стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом'якшення несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Обмеження набуде чинності з 5 грудня.

Президент України Володимир Зеленський назвав ціну в 60 доларів за барель сирої нафти, нафтових масел та масел, отриманих з бітумінозних матеріалів з РФ, яку встановила Рада Європейського Cоюзу, цілком комфортною для бюджету держави-терориста.

“Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція”, – сказав Зеленський.

Президент додав, що це лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. “Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів”, – зазначив він.

Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій, підкреслив очільник України. “Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень”, – підкреслив Зеленський.

США внесли Росію і ПВК "Вагнера" до списків держав і неурядових організацій, що викликають занепокоєння через загрозу вільному віросповіданню.

Бірма, КНР, Куба, Ерітрея, Іран, Нікарагуа, КНДР, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан внесені до списку країн, що викликають особливе занепокоєння відповідно до закону про свободу віросповідання.

Алжир, Центральноафриканську Республіку, Коморські острови та В’єтнам внесли до спеціального списку спостереження за участь у грубих порушеннях релігійної свободи або толерантне ставлення до них.

"Аль-Шабаб", "Боко Харам", "Хаят Тахрір аш-Шам", хуситів, "ІДІЛ-Велика Сахара", "ІДІЛ-Західна Африка", "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін", "Талібан" і "Групу Вагнера" за її дії в Центральноафриканській Республіці визначено як суб’єкти, що викликають особливу стурбованість.

"По всьому світу уряди та недержавні організації переслідують, погрожують, ув'язнюють і навіть убивають людей через їхні переконання. У деяких випадках вони пригнічують свободу релігії чи переконань для використання можливостей для отримання політичної вигоди. Ці дії сіють розкол, підривають економічну безпеку, загрожують політичній стабільності та миру", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що Конгрес США має розглянути внесення ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Раніше з такою пропозицією виступили в Європарламенті. Власник ПВК Пригожин у відповідь на це передав через російських блогерів європарламентарям кувалду в бутафорській крові.

30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.

В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!