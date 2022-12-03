Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники збили на околицях Бахмута винищувач окупантів СУ-34

Вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів. 

Прикордонники збили на околицях Бахмута винищувач окупантів СУ-34

Прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив “пташку” окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ”, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили – це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту. 

Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, на Далекому сході РФ, у Приморському краї, зазнав катастрофи винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також