Прикордонники збили на околицях Бахмута винищувач окупантів СУ-34

Вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

Прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив “пташку” окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ”, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили – це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту.

Доля пілотів наразі не відома, а вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на Далекому сході РФ, у Приморському краї, зазнав катастрофи винищувач-перехоплювач МіГ-31.