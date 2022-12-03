Прикордонники збили на околицях Бахмута винищувач окупантів СУ-34

Прикордонники на околицях Бахмута збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Влучним пострілом розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу приземлив “пташку” окупантів, як тільки та з’явилась поряд позицій військовослужбовців ДПСУ”, – йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили – це один із бортів, що останнім часом завдавав клопоту оборонцям Бахмуту.
Нагадаємо, на Далекому сході РФ, у Приморському краї, зазнав катастрофи винищувач-перехоплювач МіГ-31.