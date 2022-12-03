Видання ВВС опублікувало супутниковий знімок від компанії Maxar на якому - бідівля в Маріуполі із логотипом російської армії у вигляді зірки і напис "Армія росії - мешканцям Маріуполя". Однак, ця будівля не є військовою базою окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

На фото, що оприлюднила BBC, не військова база. Все набагато цікавіше. На спутникову фото ми бачимо тот самий найбільший морг, які росіяни замаскували під діагностичний центр", - написав він у Telegram.

Андрющенко також зазначив, що це - найбільший морг на території Донецької області.

"Символично. Морг та кілька зруйнованих будинків з підписом "армія Росії для маріупольців", - додав Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, раніше росіяни обладнали морг для своїх військових у селі під Харковом.