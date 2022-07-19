Росіяни обладнали морг для своїх військових у селі під Харковом

У тимчасово окупованому селищі Борова на Харківщині росіяни обладнали морг, куди звозять трупи своїх військових.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Станом на 18 липня Борівська селищна територіальна громада перебуває під тимчасовою окупацією. За даними аеророзвідки, російські війська дислокуються у кількох населених пунктах громади та поблизу них. Також вони продовжують пересуватися через територію Борівщини.

"Ворог постійно несе втрати через вогневе ураження своєї техніки та живої сили", – зазначили в селищній раді.

Також повідомляється, що на території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки вилучили на місці тимчасово окупованих районів Харківщини документи російських військових. Зокрема, вони свідчать, що частина російських командирів, які вторглися в Україну в лютому, керувалися топографічними картами 1969 року.

138-а гвардійська мотострілецька бригада РФ, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.