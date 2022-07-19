ЗСУ ліквідували у південному напрямку 65 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 65 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку оукпантів:

комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”,

11 одиниць броньованої,

автомобілі.

“На світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади”, – йдеться у повідомленні.

Також українські військові вдарили по складу боєприпасів в районі Берислава.

“Об’єкти знищено. Втрати уточнюються”, – додали в ОК.