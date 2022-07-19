ЗСУ ліквідували у південному напрямку 65 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 65 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено військову техніку оукпантів:
- комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”,
- 11 одиниць броньованої,
- автомобілі.
“На світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади”, – йдеться у повідомленні.
Також українські військові вдарили по складу боєприпасів в районі Берислава.
“Об’єкти знищено. Втрати уточнюються”, – додали в ОК.