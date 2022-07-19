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ЗСУ ліквідували у південному напрямку 65 окупантів

Знищено комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”.

ЗСУ ліквідували у південному напрямку 65 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 65 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку оукпантів:

  • комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 
  • 11 одиниць броньованої,
  • автомобілі.

“На світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади”, – йдеться у повідомленні.

Також українські військові вдарили по складу боєприпасів в районі Берислава. 

“Об’єкти знищено. Втрати уточнюються”, – додали в ОК.

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