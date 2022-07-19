Від російського обстрілу Миколаєва двоє людей дістали поранень, - Сєнкевич

Вчора, 18 липня, близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район у Миколаєві.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що на 22:00 відомо про двох поранених - жінку і чоловіка.

Мер Миколаєва запевнив, що сьогодні пошкоджені будівлі обійдуть працівники адміністрації, які складуть акти стосовно отриманих збитків.

Крім того, комунальники наведуть лад на місцях обстрілів.

Нагадаємо, вранці 18 липня російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, загинули шість людей.