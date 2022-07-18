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Окупанти в паніці бігали по території ЗАЕС: на станції знищили і поранили росіян, - Орлов

"В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості".

Окупанти в паніці бігали по території ЗАЕС: на станції знищили і поранили росіян, - Орлов
Фото: Енергоатом

В Енергодарі сьогодні стало відомо, що на території Запорізької АЕС було знищено і поранено російських загарбників.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо", - розповів Орлов.

Він додав, що про причину інциденту згодом повідомлять "компетентні служби".

"Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили", - повідомив міський голова Енергодара. 

Він зауважив, що росіяни "продовжують шукати ворогів". 

"І, можливо, починають усвідомлювати, що цинічні обстріли сусідніх населених пунктів, які ведуться ними з території атомної станції, не минуться для них безслідно", - додав Орлов.

Нагадаємо, на території тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС російські військові встановили ракетні комплекси. З них вони обстрілюють Нікополь у Запорізькій області. Раніше рашисти влаштували в Енергодарі нові провокації: обстріляли житлові квартали і звинуватили в цьому ЗСУ.

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