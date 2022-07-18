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На Армію дронів зібрано вже 510 млн гривень

Гроші збирали як в Україні, так і за кордоном.

На Армію дронів зібрано вже 510 млн гривень

Через платформу UNITED24 для створення Армії дронів пожертвували понад 510 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку

“Вже є чергова домовленість про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice, які невдовзі служитимуть нашим військовим на передовій. Ці дрони мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що наразі тривають перемовини щодо закупівель безпілотників із виробниками з різних країн світу. 

Нагадаємо, проєкт “Армія дронів” стартував 2 липня. За декілька днів вдалося зібрати вже майже 200 мільйонів гривень. А днями міністр цифрової трансформації Федоров повідомив, що першу партію з Армії дронів уже відправили на фронт. Крім того, в Україні розпочалось навчання для операторів Армії дронів.

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