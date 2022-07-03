Українці вже почали надсилати свої "пташки" для Армії дронів, - Федоров

"Якщо ваш квадрокоптер готовий боронити українську землю та оберігати наших військових, якщо він відповідає заданим параметрам, відправляйте його в Армію дронів".

Охочі підтримати ЗСУ уже почали пересилати свої дрони на заклик Генштабу та Мінцифри.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тільки в п'ятницю ми разом з Генштабом та UNITED24 анонсували Армію дронів і попросили вас "задронатити", тобто передати свій дрон на потреби ЗСУ, а вже в суботу ви відправили нам через відділення Нової пошти перших "пташок". Дякуємо кожному!", - розповів міністр.

Федоров додав, що невдовзі усі дрони відправлять на фронт, щоб допомогти українських захисникам.

Фото: Telegram/FEDOROV

"Якщо ваш квадрокоптер готовий боронити українську землю та оберігати наших військових, якщо він відповідає заданим параметрам, відправляйте його в Армію дронів", - закликав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, фандрейзингова платформа UNITED24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".

За інформацією Генштабу, це комплексна програма, до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів.

Найперше планують придбати 200 дронів-розвідників для ЗСУ, а ще зібрати тисячі найпростіших дронів. До проєкту можуть долучитися люди з усього світу. Для цього можна або пожертвувати кошти, або віддати власний дрон через лендинг на сайті https://u24.gov.ua/uk/dronation. Віддають перевагу професійним безпілотним авіаційним комплексам тактичного рівня для повітряної розвідки.

Раніше волонтер, громадський діяч і шоу-мен Сергій Притула оголосив про збір 500 млн гривень на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для Збройних сил України. За три дні українці зібрали кошти для придбання 4 "пташок". Невдовзі компанія-виробник заявила, що 3 віддасть безкоштовно.